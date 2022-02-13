Tesla анонсировала выпуск электромобилей с уникальным дизайном

Такие будут доступны только китайским клиентам марки

В 2020 году Tesla озвучила планы касающиеся новой дизайн-студии. Она должна была появиться в Китае и заняться разработкой уникального дизайна будущих электрокаров марки. Год спустя в Tesla наконец-то определились с местом.

Наиболее подходящим вариантом назвали Шанхай. Там же находится завод марки, с конвейера которого ежегодно сходит около 500 тысяч электрокаров. В 2022 году планы изменились. Дизайн-студия все таки появится, но разместят ее в Пекине.

Подробной информации о том, чем именно будут заниматься китайские дизайнеры Тесла, нет. По некоторым данным, это будет предприятие полного цикла. Иными словами, оно сможет разрабатывать облик моделей с нуля. Интересно еще и то, что такие автомобили станут эксклюзивом для рынка Китая. Их облик будет отличаться от глобальных моделей марки.

Сейчас на заводе Tesla в Шанхае собирают седан Model 3 и кроссовер Model Y. Обе модели идентичны тем, что предлагают американским и европейским покупателям. За дизайн всех электрокаров марки в ответе научно-технический центр в Хоторне, Калифорния.