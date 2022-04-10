Mitsubishi остановила поставки автомобилей в Россию

Остановлен и завод японской марки в российской Калуге

Японская корпорация Mitsubishi Motors с марта 2022 года остановила поставки автомобилей в Россию и локальное производство на совместном со Stellantis заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге. Официальная причина принятия такого решения — «логистические трудности экспорта автомобилей и поставки запчастей. Термины восстановления производства не называются.

На российском рынке Mitsubishi представлена пятью моделями. Это внедорожники локального производства Pajero Sport и Outlander и импортированные кроссоверы ASX и Eclipse Cross, пикап L200.

Завод «ПСМА Рус» расположен в калужском индустриальном парке. Инвестиции в предприятие составили 550 миллионов евро. Годовая производственное мощность — 125 тысяч единиц. Доля Mitsubishi Motors в предприятии составляет 30%. Остальные 70% принадлежат альянсу Stellantis, который объявил о приостановке деятельности в России 10 марта 2022 года.