Новости Автомобили из неоригинальных деталей и возврат к Евро-2 — как будут спасать российский автопром

В России строят планы по спасению автомобильной отрасли, но ней всей

В России судорожно ищут способы сохранить на плаву автопроизводство, серьезно пострадавшее от экономических санкций. Например, с дефицитом импортных комплектующих решили бороться снижая требования к безопасности. В частности, новый регламент разрешает «подсанкционным» автопроизводителям использовать параллельный импорт (ввоз оригинальных товаров без разрешения правообладателя) и устанавливать неоригинальные детали.

По некоторым данным, эти нововведения направили на поддержку АвтоВАЗа и КамАЗа. Напомним, что АвтоВАЗ включили в санкционный список Евросоюза в конце февраля. В течение марта он несколько раз останавливал производство. Стоять конвейеры завода компании будут и в апреле. Сейчас марка ищет альтернативные решения. Начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием импортных комплектующих планируют в июне.

Поиском новых поставщиков и решений по импортозамещению занят и КамАЗ. Лишившись американских моторов, компания с апреля переводит часть моделей на двигатели, соответствующие Евро-2, тогда как до войны с Украиной некоторые КамАЗы уже соответствовали Евро-3 и Евро-4.

Также в России предлагают полностью отказаться от техосмотра легковых автомобилей и использования системы ЭРА-ГЛОНАСС. Реализуют ли это предложение, пока не известно.

Подводя итоги, можно отметить, что проблемы у российского автопрома большие и это не может не радовать.