Новости В Украине создан бот, позволяющий убедиться, что с близкими все хорошо

Бот позволяет поддерживать связь с родственниками, друзьями или сотрудниками

Украинцы получили еще одну возможность поддерживать постоянную связь с родными, близкими и друзьями в условиях военных действий. В Украине запущен бот BeSafe. Он создан IT-предпринимателем, CEO компании DevRain Александром Краковецким совместно с RevenueAI.

В BeSafe можно создать группу людей, с которыми вы хотите держать регулярную связь. Дважды в день будут приходить нотификации в Telegram-боте с вопросом «Все ли с вами хорошо?». Куратор группы будет получать текущий статус. При необходимости члены группы могут отправить запрос о помощи.