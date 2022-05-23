Автомобили Renault Duster для Национальной полиции Украины

Компания Renault в Украине обеспечила поставку 100 кроссоверов Renault Duster для всевозможных нужд Национальной полиции Украины.

Это первая поставка автомобилей в страну с начала войны, поэтому мы очень рады, что она состоялась и нам удалось возобновить поставки новых автомобилей.

Renault Duster – современный кроссовер с мощным дизайном. С момента дебюта в 2010 году модель Duster покорила украинцев своей надежностью и функциональностью. Duster приятно удивляет своими внедорожными качествами, технологичностью и комфортом. Этот прочный и комфортный кроссовер является незаменимым спутником в повседневных задачах в городе, за городом или в путешествиях.

Подробнее о модели Renault Duster https://www.renault.ua/passenger/duster.html