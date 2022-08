Ключ не нужен: владелец Tesla нашел новый способ открывать электрокар

Американец Брэндон Далали увлечен инновационными технологиями и некоторые из них готов опробовать на себе. Именно поэтому он вошел в группу бета-тестеров, которым вживили чип, позволяющий открывать электромобиль Tesla без ключа.

Имплант вживили в правую руку Брэндона. Процедуру проводил опытный мастер по пирсингу. Обошлась она американцу в 400 долларов. Чип VivoKey Apex бесконтактный и покрыт специальным биосовместимым веществом Near Field Communication (NFC), поэтому проблем с ним не будет.

Далали отметил, что он часто забывал дома ключ-карту от электрокара и это доставляло ему много хлопот. Теперь он может открывать Теслу простым прикосновением руки. При сканировании чип светится зеленым светом. Он заявил, что это не первый его имплант. Ранее он вживил себе чип, который хранит ключи от дома и медицинскую информацию о нем.

@elonmusk

Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI

— Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022