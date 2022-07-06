АвтоВАЗ не выдерживает санкционного давления — за год продажи упали на 81,3%

В июне 2022 года российский автогигант сумел продать всего 7 484 автомобиля

В сети появилась новая порция приятных новостей о ситуации в российском автопроме. По итогам первого полугодия продажи «АвтоВАЗа», крупнейшего российского автопроизводителя, упали на 62,7%.

Но по-настоящему «рекордным» для концерна был минувший июнь. За этот период компании удалось реализовать всего 7 484 автомобиля, на 81,3% меньше, чем в июне 2021 года. И это при том, что относительно мая этого года июньские продажи выросли на 24,5%.

После весеннего простоя завод «АвтоВАЗа» в Тольятти смог возобновить работу только 8 июня. На конвейер поставили «упрощенные» седаны, лифтбэки и универсалы Lada Granta. C 13 июля планируют возобновить выпуск Niva Legend. При чем в одну смену и по 200 единиц в день. По всей вероятности, внедорожник то же будет «урезанным». Также в июле планируют перезапустить производство Lada Largus, а в августе — Niva Travel.

Что касается площадки в Ижевске, то, как говорят в самом «АвтоВАЗе», вряд ли она вернется в строй в ближайшее время. Часть сотрудников завода уже переведены в концерн «Калашников» для выполнения «государственного оборонного заказа».