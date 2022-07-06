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В Украине снизили цены на автогаз – данные на 30 июня
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Автоцентр Новости АвтоВАЗ не выдерживает санкционного давления — за год продажи упали на 81,3%

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    АвтоВАЗ не выдерживает санкционного давления — за год продажи упали на 81,3%
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