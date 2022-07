Автовоз протаранил Toyota Corolla на перекрестке — видео инцидента

В американском Норвуде, штат Массачусетс произошло резонансное ДПТ с участием автовоза и седана Toyota Corolla. Водитель грузовика ускорился, чтобы проскочить перекресток на красный свет и протаранил «легковушку», которая уже начала движение в поперечном направлении. От удара, пришедшегося на заднюю часть кузова, Королла несколько раз обернулась вокруг своей оси и остановилась.

Кадры аварии с ближайшей уличной камеры опубликовала полиция Норвуда. Как сообщается, авария произошла на пересечении шоссе 1 с Самнер-стрит. В интервью Boston 25 News водитель Toyota Corolla рассказал, что его осмотрели в больнице из-за болей в спине и шее, но травмы оказались не серьезными. Пострадавший добавил, что ему очень повезло. Его спасли подушки безопасности.

По мнению начальника местной полиции Уильяма Брукса, если бы столкновение произошло на полсекунды раньше все могло закончиться намного хуже. В этом случае удар был бы боковым и пришелся практически на водительское сиденье. И еще не известно, чем в таком случае закончилось бы это «приключение» для водителя Toyota Corolla.

Just occurred Route 1 @ Sumner. Car carrier involved did not stop and was last seen heading onto Dean Street toward Neponset. Call 9-1-1 if spotted. pic.twitter.com/36Txq8gNNu

— Norwood Police (@NorwoodPolice) June 22, 2022