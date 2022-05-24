АвтоВАЗ сможет запустить производство Renault Duster через несколько лет

На заводе в Тольятти планируют выпускать две модели Renault

Руководство «АвтоВАЗа» намерено наладить на своем заводе в Тольятти производство двух моделей марки Renault, которые собирали в на предприятии французской Группы в Москве. Напомним, что Renault продала свой российский бизнес после военного вторжения России в Украину.

Одной из моделью, которую планируют собирать в Тольятти, будет Duster. Но подготовка производства, которая будет включать демонтаж оборудования на московском заводе и его транспортировку в Самарскую область, займет несколько лет. Это потребует значительных финансовых вложений, но точные цифры не называются. Нельзя исключать, что после точных подсчетов перенос сборки Renault Duster на предприятие «АвтоВАЗа» могут отменить.

По инсайдерской информации, выпуск двух моделей Renault в Самарской области согласовали с французами. Помимо «заимствованного» оборудования «АвтоВАЗ» планирует использовать различные инженерные наработки и решения бренда. Как утверждается, это подразумевается договоренностями с Renault.