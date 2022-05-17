Без подушек безопасности: новые реалии автопроизводства в РФ

Российский автопром продолжает претерпевать от введенных санкций. Чтобы сохранить производство, в стране-агрессоре активно вводят различные упрощения.

Так, российское правительство приняло постановление, которое разрешает выпускать автомобили с более низкими нормами экологии и безопасности. С конвейеров могут сходить модели без подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов (ABS) и динамической системы стабилизации (ESP).

Сертификации будут подлежать даже машины экологического стандарта «Евро-0». В их комплектацию не входит катализатор. А вот систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» убирать не разрешили, но ее немного упростили. Теперь активация системы происходить нажатием кнопки, когда ранее она срабатывала автоматически при аварии.

Смягчили требования и к краш-тестам автомобилей. Обязательным остался только лобовой удар о бетонный блок, а остальные испытания упразднили. Новое постановление уже вступило в силу и будет действовать до 1 февраля 2023 года.