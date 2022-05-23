Brabus впервые доработал автомобиль марки Rolls-Royce (видео)

Автомобили марки Rolls-Royce не нуждаются в тюнинге, так как выполняются компанией в соответствии с требованиями клиентов. Однако специалисты тюнинг-ателье Brabus нашли, как улучшить и без того роскошную машину.

Стоит отметить, что это первый опыт инженеров ателье. Ранее они не работали с машинами легендарной марки. Первенцем стал Rolls-Royce Ghost. Он получил название Brabus 700, а вместе с ним и ряд доработок. В их числе аэродинамический обвес из углепластика, который может быть выполнен как в цвете кузова, так и в любом другом оттенке.

Седану достались 22-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock M «Platinum Edition» и сдержанные светодиодные ДХО на переднем бампере. Также стоит отметить наличие спортивной выхлопной системы из нержавеющей стали с карбон-титановыми патрубками. Значки Rolls-Royce заменены на эмблемы Brabus.

Ультра-роскошный салон Ghost сделали еще более эффектным. В его отделке использовали белую перфорированную кожу, которую дополняют вставки из карбона на приборной панели, центральной консоли, дверных порогах и заднем подлокотнике.

Под капотом седана установлен 6,75-литровый битурбированный двигатель V12, который сопряжен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Он получил прирост мощности и теперь выдает 700 л.с. и 950 Нм крутящего момента. Разгон с места до «сотни»‎ занимает 4,6 секунды. Стоимость Brabus 700 раскроют только потенциальным клиентам ателье.