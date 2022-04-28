Бренды PEUGEOT, CITROEN и OPEL продолжают заботиться об исправности автомобилей критически важных структур

Почти два месяца назад украинское представительство концерна STELLANTIS , представляющее бренды PEUGEOT, CITROËN, OPEL, запустило программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. За время действия программы на сервисы этих брендов обратились за обслуживанием и ремонтом более 300 автомобилей, и запросы продолжают поступать.

Сервисные центры брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL открыты в регионах, где не ведутся активные боевые действия для обеспечения исправности автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны, работающих в целях безопасности граждан. В настоящее время сервисы обеспечены бесперебойной поставкой запасных частей в полном объеме, а также квалифицированными сотрудниками, работающими для технического «здоровья» автомобилей.

Начиная с 1 марта 2022 более 300 автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL уже обратились в дилерские центры для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ разной степени сложности. Все ремонтные работы производятся за счет ООО «Пежо Ситроен Украина». Действие данной программы распространяется на следующие категории авто: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д. Программа действует по всей Украине, в разных городах и областях, сервисные партнеры производят ремонт максимально качественно и быстро. В настоящее время к программе уже присоединились 33 дилерских центра, расположенных в 17 регионах страны. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем дилере.

А также, наши дилерские центры работают и предоставлять квалифицированное обслуживание владельцам автомобилей PEUGEOT, CITROËN, OPEL. Мы рекомендуем вам доверить техническое обслуживание автомобиля только специалистам официальных сервисных центров. Только они могут предоставить квалифицированные рекомендации, связанные с процессом эксплуатации автомобиля. Это позволит удерживать ваш автомобиль в исправном состоянии, обеспечивать его надежность и всегда быть уверенным в его высоких технических характеристиках. К тому же, уже восстановлены поставки запасных частей для автомобилей в полном объеме, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ по восстановлению работоспособности автомобилей брендов PEUGEOT, CITROËN, OPEL.

Бренды PEUGEOT, CITROËN, OPEL и дальше продолжат обслуживать автомобили критически важных структур, ведь мобильность наших спасателей – наш приоритет!