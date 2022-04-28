Показан автомобиль Duster на 10 миллионов

На днях с конвейера завода в румынском городе Миовени сошел Duster, которому выпала честь стать 10-миллионным автомобилем марки Dacia. Свой первый миллион компания разменяла в 1985 году, второй – 13 лет спустя, а пятый – в 1998-м.

Отметим, что модели Sandero и Sandero Stepway стали самыми продаваемыми автомобилями для частных лиц в Европе с 2017 года. Их реализовано 2,6 млн. ед. Следующими по популярности идет модель Dacia 1300, выпускаемая с 1969 года в различных вариантах кузова – седан, универсал, купе и пикап) и разошедшаяся тиражом 2,3 млн ед.

А вот Duster cтал самым популярным внедорожником для частных клиентов на европейском рынке с 2018 года – 2,1 млн покупателей. Что же касается моделей Dacia Logan и Logan MCV, то они лишь ненамного отстали от Duster – 1,95 млн. ед.

Напомним, что Dacia начала выпуск своего первого автомобиля – модели 1100 (лицензия Renault R8 Major) – в 1968 году. До 1971 года выпущено 37 тыс. ед. В 1969-м появилась модель 1300 (лицензия Renault 12), продержавшаяся на конвейере 35 лет. Переход под Renault Group в 1999 году ознаменовал важную веху в развитии румынского автопроизводителя.

С запуском в 2004 году модели Logan компания становится международным производителем, открывая в 2005-м завод в Марокко. А 2020 год запомнился появлением первого электромобиля марки – Spring, выпущенного на заводе Shyian в Китае. В настоящее время автомобили марки Dacia продаются в 44 странах, в основном в Европе и Средиземноморском бассейне.