BYD станет поставщиком батарей Tesla

Первые поставки китайских аккумуляторных блоков компании Илона Маска начнутся «очень скоро»

В настоящее время единственным поставщиком LFP (литий-железо-фосфатных) аккумуляторов для Tesla является китайский аккумуляторный гигант CATL. Ими с 2020 года комплектуют электромобили, выпускаемые на Гигафабрике в Шанхае. По данным Tesla, почти половина автомобилей, произведенных в первом квартале 2022 года, оснащена батареями LFP. Тогда как для Европы электромобили марки комплектуют более дороги элементами на основе никеля и кобальта.

Как стало известно, «очень скоро» у компании Илона Маска появится еще один поставщик — корпорация BYD. Об этом в интервью телекомпании CGTN рассказал исполнительный вице-президент BYD Лиан Юбо (Lian Yubo).

«Теперь мы хорошие друзья с Илоном Маском, потому что очень скоро начнем поставлять аккумуляторы для Tesla», — сказал Юбо.

Не исключено, что BYD интересен американской компании своими компактными и безопасными литий-железо-фосфатными (LiFePO4) батареями Blade. Они более устойчивы к тепловому и химическому воздействию, чем литий-ионные, способны выдерживать температуры до 500°C и отличаются высокой удельной емкостью (160 Вт•ч/кг).