BYD заинтересовался Узбекистаном

На UzAuto наладят производство автомобилей китайской марки

BYD планирует наладить локальное производство своих автомобилей на заводе UzAuto в Узбекистане. В продаже китайские автомобили узбекской сборки появятся уже в четвертом квартале 2022 года.

По неофициальным данным, на UzAuto наладят выпуск кроссоверов Song Plus DM-i и Song Pro DM-i с гибридными силовым установками. Третьей моделью может стать седан Destroyer 05. Собирать их будут по полному циклу, то есть от штамповки до покраски и сборки. На данный момент завод UzAuto выпускает доступные модели Chevrolet.

В дальнейшем BYD планирует разместить в Узбекистане производство двигателей и аккумуляторных блоков. Будут ли отправлять «узбекскую» продукцию китайской марки на экспорт и в какие страны, информации нет.

Стоит отметить, что на данный момент у компании нет заводов за пределами Китая. Выход на узбекский рынок — первый подобный опыт BYD.