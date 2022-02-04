Chevrolet снимет с конвейера самую доступную модель

Производство хэтчбека Chevrolet Spark с ценником 13 600 долларов завершится в августе 2022 года

Концерн General Motors рассказал о ближайших планах развития модельной линейки и в них не входит дальнейшее производство хэтчбека Chevrolet Spark. Последний экземпляр бюджетника сойдет с конвейера в августе 2022 года.

На сегодняшний день Спарк является самой доступной моделью Шевроле. На родном рынке марки за него просят 13 600 долларов. Но даже низкий ценник не способствует популярности хэтчбека, в стандартном оснащении которого нет такой элементарной функции, как электрические стеклоподъемники. По данным GM, в течение 2021 года продажи Chevrolet Spark составили всего 24,4 тысяч единиц. Годом ранее эта цифра была чуть больше — 33,5 тысячи.

Сейчас американским покупателям хэтчбеки доступны только с 1,4-литровым атмосферным мотором, отдачей 99 л.с. и 127 Нм крутящего момента. Работает двигатель в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

После завершения производства хэтчбека самой доступной моделью Chevrolet на американском рынке станет кроссовер Trax. Цены на него стартуют от 21 400 долларов.