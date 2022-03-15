Новости Vodafone расшил «Доступный роуминг» еще на шесть стран

«Доступный роуминг» от Vodafone теперь работает в двенадцати странах

С 14 марта Vodafone вдвое увеличил список стран, в которых украинцы могут воспользоваться услугой «Доступный роуминг» (бесплатный интернет и звонки). К ранее числившимся в списке Польше, Молдове, Венгрии, Румынии, Германии и Чехии оператор добавил Италию, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Испанию и Словакию. Таким образом, Vodafone предлагает украинцам бесплатный интернет и звонки в 12 странах при регистрации в любой сети.

Услуга «Доступный роуминг» включает 400 МБ мобильного интернета и 60 минут на все входящие и исходящие звонки на номера Vodafone в Украине и на местные номера страны пребывания.

После использования пакетных МБ и минут услуги «Доступный роуминг» при подключенной услуге в выше перечисленных странах, пользование мобильным интернетом, звонками будет происходить по базовой тарификации.

Более подробную информацию о тарификации можно просмотреть на официальном сайте оператора.