Citroen Ami стал самым дешевым автомобилем в Великобритании

Миниатюрный двухместный электромобиль оценили в 9 028 евро

Citroen объявил прием предзаказов на леворульную версию мини-электромобиля Ami. В Великобритании приобрести компактный двухместный автомобиль, который классифицируется как квадрицикл, можно только онлайн.

Как сообщили в компании, новинкой уже заинтересовались 2000 британцев. Каждый из потенциальных клиентов внес возвратный депозит в размере 293 евро. Полная стоимость Citroen Ami в базовой модификации — 9 028 евро, хотя первоначально предполагалось, что мини-электромобиль будет стоить около 7 039 евро. Но даже несмотря на подросший ценник Ami стал самым дешевым новым автомобилем на местном рынке.

Citroen Ami доступен в трех комплектациях, а также в коммерческой модификации My Ami Cargo «для доставки последней мили». В стандартной комплектации — светодиодная оптика, панорамный люк и цифровой спидометр.

Более дорогие версии Ami Pop и Ami Vibe стоят 9 966 и 10 435 евро соответственно. Отличия от базовой модели в основном косметические. За коммерческий My Ami Cargo придется отдать 9 380 евро.

Citroen Ami укомплектован электромотором мощностью 8 л.с. и аккумулятором емкостью 5,5 кВт•ч. До полной емкости батарея заряжается около трех часов. Паспортный запас хода — 74 км. Максимальная скорость — 45 км/ч.