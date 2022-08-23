Citroen вывел на тесты бюджетный седан (фото)

В модельной линейке компании Citroen в скором времени появится бюджетная новинка. Прототип седана, название которого пока неизвестно, уже вышел на тесты.

По данным инсайдеров, у новинки заводской индекс CC22 и в компании ее позиционируют, как конкурента Hyundai Solaris. Автомобиль базируется на платформе CMP (Common Modular Platform), которая также лежит в основе Citroen C3. Судить об экстерьере хэтчбека пока рано, так как его тестовый мул полностью покрыт камуфляжем с применением дополнительных жестких надстроек.

Ожидается, что CC22 получит 1,0-литровый двигатель Flex 200, который работает как на бензине, так и на этаноле. Отдача мотора составляет 125 и 130 л.с. соответственно. Пару ему составляет вариатор.

Инсайдеры также утверждают, что у автомобиля будет богатое оснащение и широкий список систем помощи водителю. Также обещаны шесть подушек безопасности, мониторинг слепых зон, система распознания дорожных знаков и разметки. Основным рынком для новинки станет Бразилия. Также ее будут предлагать в Индии, Аргентине, Чили, Колумбии, Перу, Уругвае и Эквадоре.