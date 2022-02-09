Олимпиада 2022 стала крупнейшей демонстрацией водородных автомобилей

Зимние Олимпийские игры в Пекине, стартовавшие 4 февраля, стали крупнейшим в мире показом водородных автомобилей – спортивное мероприятие обслуживает свыше 1000 машин и 30 специальных заправочных станций.

По данным организаторов, 816 коммерческих автомобилей предоставлены двумя китайскими компаниями – Bequi Foton и Geely Farizon.

В частности, последняя поставила 80 низкопольных 12-метровых городских автобусов Interstellar C12F. Кроме того, задействовано 140 легковых автомобилей Toyota Mirai второго поколения – это первое массовое использование этой модели в Китае. Интересно, что из 515 водородных автобусов 212 имеют систему топливных элементов, разработанную Toyota cовместно с BAIC Group и местной компанией SinoHitec.

Олимпийские игры в Пекине также обслуживают и водородные грузовики. Фирма Zhilan Automobile поставила сюда машины грузоподъемностью 4,5 т. А такой известный производитель как Sinotruck привез целый магистральный автопоезд, который обслуживает китайскую сборную – в частности по смазыванию сноубордов.

Отметим, что Китай прошел долгий путь по внедрению водородных автомобилей. Так, если на Олимпийских играх в Пекине 2008 года их было всего три, то на Всемирной выставке в Шанхае 2010 года – уже 196 ед. На конец 2021 года 16 крупнейших провинций уже сформировали план постепенного перехода на водородные транспортные средства. В итоге общее количество автомобилей Fuel Cell к 2025 году должно вырасти до 100 тыс. ед. (в 2020 году их насчитывалось 7352 ед.). По прогнозам в 2025 году объем китайского рынка таких машин составит порядка 12 млрд долларов.