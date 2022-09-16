Эволюция тормозных механизмов еще не завершена: Brembo представила тормозные диски для электромобилей

Когда тормозные механизмы Brembo Beyond EV появятся в серийных электромобилях, не сообщается

В этом году компания Brembo, известный во всем мире производитель спортивных тормозных систем, привезла на выставку Automechanika Frankfurt 2022 новую линейку продуктов — Beyond. В нее вошел комплект Brembo Beyond EV, предназначенный специально для электромобилей.

Это новая линейка дисков со специальным покрытием и инновационные тормозные колодки, которые работают тише и более устойчивы к окислению и коррозии. Благодаря этим свойствам они дольше служат и в то же время уменьшают вредное воздействие автомобиля на окружающую среду. Комплект Brembo Beyond EV отмечен наградой в галерее инноваций Madrid Motortec в категории «механические компоненты».

Как говорится в официально пресс-релизе компании, весь спектр предлагаемых Brembo решений теперь разделен на четыре кластера. Каждый из них предназначен для удовлетворения конкретных потребностей клиентов и автомобилей. В одном кластере объединены продукты-заменители, которые имеют схожие характеристики как с точки зрения конечного использования решений, так и с точки зрения позиционирования на рынке.

Например, Brembo Xtra включает перфорированные и прорезные тормозные диски, колодки с высоким коэффициентом трения, новые цветные алюминиевые суппорты и новую усовершенствованную тормозную жидкость. Как подчеркнули в компании, эта продукция предназначена для истинных ценителей скорости.

Brembo Essential — идеальная линейка для тех, кто ищет адекватные возможности замены. Она включает тормозные барабаны, колодки, гидравлические компоненты и восстановленные суппорты.

Премиальная линейка Brembo Prime разработана специально для потребителей, которые ищут наилучшее решение для своего автомобиля. Это семейство состоит из тормозных дисков, колодок, суппортов, тормозной жидкости и дополнительных тормозных аксессуаров для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей.

Четвертая — уже упомянутая выше Brembo Beyond, предназначена для новых экологичных транспортных средств.