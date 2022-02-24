Dacia показала самый крутой Duster

В продажу кроссовер поступит в мае этого года

Dacia Duster актуального поколения в прошлом году подвергли плановому обновлению. Кроссовер сохранил свои внедорожные качества и идеальное соотношение цена и качество. При этом получил авантюрную внешность и просторный комфортный салон. Продажи модели моментально взлетели. Руководствуясь таким успехом, компания представила новую версию автомобиля с приставкой Extreme SE в названии.

Новинка займет место на вершине линейки и станет ее флагманом. Ее стоимость составит 29 300 долларов. Это самый дорогой автомобиль в истории Dacia. От стандартной версии топовый кроссовер можно отличить по черным 17-дюймовым алюминиевым дискам и эксклюзивному оттенку кузова Urban Grey. Его дополняют вставки Grey Quartz и оранжевые акценты, которые присутствуют на решетке радиатора, рейлингах и крышках зеркал заднего вида.

Салон также получил ряд изменений и выглядит премиальнее. В его оснащение входит мультимедийная система Media Nav с 8-дюймовым экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора, сиденья с подогревом, выдвижной подлокотник, круиз-контроль, два USB-порта и система предупреждения о слепых зонах. В отделке использованы прочный текстиль и кожа. Присутствуют и оранжевые акценты.

Dacia Duster Extreme SE комплектуется 1,3-литровым двигателем TCe мощностью 148 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» EDC. Такой вариант стоит 28 000 долларов. За версию с «механикой» придется заплатить 26 тысяч долларов. Титул самого дорогого достается 1,5-литровому турбодизелю DCi мощностью 113 л.с. Его оценили в $29 300. Предзаказ на новинку откроют в апреле этого года, а первые поставки запланированы на май.