Европа решает судьбу автопилота Tesla

Систему полуавтономного вождения компании Tesla могут не допустить на европейские дороги

Расследование Национального управления безопасности дорожного движения на трассах США (NHTSA) относительно системы Tesla Full Self-Driving (FSD) повлекло за собой аналогичные действия их немецких коллег.

Как сообщается Федеральное транспортное ведомство Германии (KBA) изучает возможность использования системы, которую в Tesla позиционирую как полноценный автопилот, на дорогах Европы. Особое внимание немецкий регулятор уделяет функции автоматического изменения полосы движения.

Поскольку решение KBA будет иметь непосредственное влияние на законы, принимаемые Европейским Союзом, от него будет зависеть легитимности системы во всех странах Европы. У немецкого ведомства уже возникли вопросы, как самой компании Tesla, так и к голландскому агентству лицензирования транспорта RDW. Последнее сертифицирует электромобили марки для европейского рынка. Такие действия регулятора могут остановить продвижение FSD в Европе.