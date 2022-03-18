Дилерские центры Toyota возобновили свою деятельность в Украине

Несмотря на то, что Украина продолжает противостоять российской агрессии, многие компании возобновили свою деятельность. В их числе и Toyota, которая открыла дилерские центры в тех регионах страны, где ситуация относительно спокойная.

«Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В частности, в некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры», – говорится в сообщении на официальном сайте Toyota.

Открыты следующие дилерские центры: