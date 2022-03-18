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Дилерские центры Toyota возобновили свою деятельность в Украине
Несмотря на то, что Украина продолжает противостоять российской агрессии, многие компании возобновили свою деятельность. В их числе и Toyota, которая открыла дилерские центры в тех регионах страны, где ситуация относительно спокойная.
«Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В частности, в некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры», – говорится в сообщении на официальном сайте Toyota.
Открыты следующие дилерские центры:
- Центр Белая Церковь «Автосаммит Белая Церковь» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Винница «Премиум Моторс» (сервис)
- Центр Днепр «Алмаз Мотор» (сервис, продажи авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Запорожья «Восток Автомир (сервис)
- Центр Ивано-Франковск «Классик-Авто» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Киев «Автосаммит на Столичном» (сервис)
- Центр Киев «ВиДи Автострада» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Киев «Автосаммит» (сервис)
- Центр Краматорск «Талисман-Восток» (сервис)
- Центр Кривой Рог «Алмаз Систем» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Кропивницкий «Мотор Олви» (сервис)
- Центр Луцк «Автоконцепт» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Львов «Бриллиант» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Одесса «Инжпроект» (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Одесса «ВіДи Пальмира» (сервис, продажа запасных частей и аксессуаров)
- Центр Полтава «Компания «Стар Лайн» (сервис, продажи новых автомобилей)
- Центр Ровно «Агат-Авто» (сервис)
- Центр Тернополь «Кристалл Моторс» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Ужгород «Карат Мотор» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Хмельницкий Гранд Мотор (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Центр Черновцов «Олимп-Моторс» (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)