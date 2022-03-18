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Следом за Michelin российский рынок покидает компания Pirelli
Итальянский производитель автомобильных шин Pirelli объявил об остановке двух своих заводов на территории России. Также компания заявила, что больше не будет инвестировать средства в данный рынок.
На сайте компании говорится, что останутся только те инвестиции, которые связаны с безопасностью. Кроме того, пока итальянская марка полностью не вышла с рынка РФ, она будет платить зарплату своим сотрудникам.
Отметим, что для Pirelli рынок России был стратегически важный, так как компания является ведущим игроком в сегменте зимних покрышек премиального сегмента. Несмотря на это, она приняла решение покинуть его. Ранее это сделали главные конкуренты бренда – Bridgestone, Michelin и Continental.