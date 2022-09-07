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В Украине готовят реформу системы автострахования – что предлагает НБУ
Украинское законодательство продолжают приводить к европейским нормам. Коснулось это и страхового рынка.
В частности, Национальный банк Украины разработал ряд редакций в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Целью этих нововведений является повышение уровня защищенности пострадавших в ДТП. Инициативы будут внедрятся постепенно.
НБУ предлагает следующие изменения:
- увеличить страховые суммы. На сегодня за ущерб, причиненный имуществу пострадавших, страховая сумма составляет 160 тыс. гривен, а за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших, – 320 тыс. грн. В течение следующих шести-семи лет намерены увеличить эти цифры до 1,3 и 6,45 млн. евро соответственно;
- усовершенствовать систему возмещения ущерба, нанесенного потерпевшим. Прямое урегулирование страховых случаев станет обязательным для всех страховщиков. Это означает, что пострадавший сможет напрямую обращаться в страховую компанию для получения выплаты в случае повреждения автомобиля или попадания в ДТП;
- ввести свободное ценообразование для страховщиков. Сейчас базовый платеж и корректирующие коэффициенты одинаковы, а в будущем планируется введение рыночных механизмов определения ценовой политики страховщиками;
- обновить подходы к расчету выплат при потере жизни и здоровья. НБУ предлагает отказаться от единовременной выплаты и ввести аннуитетные (частями). В случае потери трудоспособности потерпевшего – ежемесячные выплаты до достижения им пенсионного возраста, а в случае смерти – ежемесячные выплаты лицам, находившимся на содержании умершего;
- усилить гарантийные и информационные функции МТСБУ. Предлагается упорядочить систему корпоративного управления и усилить государственный надзор за его деятельностью со стороны Национального банка.