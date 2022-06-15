Для ВСУ создали тактическое багги «Мамай» – его отправляют в серию

На передовой особым спросом пользуются легкие маневренные автомобили по типу багги. Именно поэтому многие украинские специалисты начали создавать такой транспорт. В их числе и Тарас Крайник.

Он построил для ВСУ тактическое багги под названием «Мамай». Машина может взять на борт до четырех человек. Также предусмотрены места для крепления пулеметов и Javelin. Есть ящик для патронов и прочих мелочей. Разработчик отметил, что при необходимости можно дополнить багги креплениями для минометов и организовать места для перевозки раненых бойцов.

На багги можно устанавливать тент и ветровое стекло из баллистического пластика. Ход подвесок составляет 320 мм, в клиренс – 400 мм. К тому же есть гидравлический ручник, который позволяет разворачивать машину вокруг передней оси.

Тарас Крайник отметил, что «Мамай» уже прошел тестирование и готов отправиться в серийное производство. Для того, чтобы привлечь средства на реализацию этого проекта, будут проведены аукционы по продаже коллекционных автомобилей.