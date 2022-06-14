Киевскому трамваю исполнилось 130 лет

В этот день, 14 июня 1892 года (по старому стилю 1 июня) в Киеве начал работать самый первый в стране и второй в Европе электрический трамвай. Его линия протяженностью 1,5 км проходила по одному из самых крутых киевских спусков – Александровскому (позже Владимирскому), а далее по Александровской улице (ныне Сагайдачного). На следующий день газета «Киевлянинъ» писала: «Вагоны переполнены публикой, причем многие ездят по нескольку раз вверх и вниз, интересуясь этой важной для Киева новинкой».

Еще в июле 1889 года городские власти подписали договор с известным в стране инженером и предпринимателем А. Струве об организации в Киеве железной дороги с вагонами на конной тяге. И два года спустя, 30 июля 1891 г. в городе начал работать такой общественный транспорт. А вскоре ему на смену пришел паровой трамвай.

Однако эти транспортные средства показали себя не лучшим образом. На крутых улицах к двум лошадям приходилось подпрягать еще четыре «лошадиных силы», а слабенькие паровые тягачи с трудом тянули два вагона на ровных участках и лишь один на подъемах. При этом они сильно дымили и громыхали, пугая лошадей и извозчиков.

И тогда А. Струве нашел выход: он предложил заменить паровую тягу на электрическую. В Коломне были заказаны вагоны, а в Брянске – специальные, желобчатые рельсы. К весне 1892 года оборудовали временную электростанцию. Два газовых двигателя, по 60 л. с. каждый приводили в действие генераторы постоянного тока на 500 вольт. И 8 мая 1892 года электрический вагон успешно прошел испытания на Александровском подъеме.

Уже с первых дней эксплуатации электрический трамвай показал важное преимущество. Если его предшественники были убыточными, то он приносил существенную прибыль. Это стимулировало сооружение новых линий.

В 1894-95 гг. трамваи пошли по улицам Владимирской и Караваевской (ныне Л. Толстого), а также от Лукьяновской площади до Сырца. Два года спустя они уже курсировали по Жандармской улице (ныне Саксаганского). А также соединяли Галицкую площадь (пл. Победы) с Сенным базаром (сегодня это Львовская площадь) В 1898 году Подольско-Крещатинскую линию продлили до Крепостных ворот на Печерске. А в 1899 году был пущен трамвай от Бессарабки до Политехнического института. В итоге всего этого протяженность электрифицированных путей в Киеве достигла в 1900 году 50 км.