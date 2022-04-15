Два крупных машиностроительных предприятия переезжают во Львовскую область

До войны эти завода располагались в Донецкой и Черниговкой областях

В рамках правительственной программы релокации украинских предприятий на территорию Львовской области переезжают два гиганта машиностроительной отрасли — ООО «УК ВЕТРОПАРКИ УКРАИНЫ», входящее в состав группы компаний ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения», и ООО ПК «Пожмашина» из пгт Ладан, Черниговская область. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

ООО «УК ВЕТРОПАРКИ УКРАИНЫ» — крупный ветроэнергетический холдинг в секторе ветроэнергетики Украины, который занимается ветроустановками и снабжением электроэнергией. Это первое предприятие, создавшее производство полного цикла.

ООО ПК «Пожмашина» — лидер на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. Компания на протяжении 90 лет улучшает свою линейку, что и позволило есть стать надежным партнером ГСЧС Украины и других предприятий.

По словам Козицкого, во Львовскую область переезжает только треть завода «Пожмашина».Часть планируют остановить на новом месте после войны и наладить производство тяжелой техники, что позволит создать новые рабочие места.

В целом за время военных действий во Львовскую область переехали 79 предприятий, из 32 уже работают. Как сообщил глава ОГА, отдел инвестиционной политики области уже обработал 347 заявок на перемещение производственных площадей.

«Спасибо за доверия Львовщине. Мы содействуем каждому, кто делает свою работу хорошо. Главное — не останавливаться. Работая, мы приближаем победу Украины», — написал Козицкий.