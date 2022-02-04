Два новейших внедорожника Jeep выставили на страховой аукцион – в каком они состоянии

Оба экземпляра имеют минимальный пробег

В минувшем году Jeep представил обновленные внедорожники Wagoneer и Grand Wagoneer. Не успела компания начать поставки, как некоторые экземпляры модели уже успели побывать в авариях и отправиться на страховые аукционы.

На площадке Copart, которая популярна среди украинских автомобилистов, появилось сразу два представителя американской марки. Первый из них – Wagoneer 2022 года, который проехал всего 655 км (407 миль) и имеет справку об утилизации. В листинге указано, что у внедорожника множество повреждений по всему кузову, при этом визуально он кажется безупречным. Моторный отсек и салон тоже находятся в идеальном заводском состоянии.

Увы, владелец не уточнил, какого рода неисправности у автомобиля и почему он был списан. При этом цена «купить сейчас» установлена на уровне 86 000 долларов, что всего на 13 тысяч меньше, стоимости новой модели. Это довольно дорого, учитывая наличие справки о списании.

Второй лот – Jeep Grand Wagoneer 2022 года. У него повреждения гораздо очевиднее и получены они в результате аварии. В частности, у внедорожника оторван передний бампер и погнуто крыло со стороны водителя. В остальном автомобиль как новый. Пробег у этого экземпляра также минимальный и составляет 508 км (316 миль).