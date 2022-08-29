Электрический Volvo C40 Recharge не прошел «лосиный тест»
Электрический кроссовер Volvo C40 Recharge стал очередным «подопытным» журналистов испанского издания km77.com. Время от времени они публикуют ролики «лосиных тестов» автомобилей разных марок.
Цель испытания — проверка способности уйти от столкновения с внезапно появившимся на дороге препятствием. Успешным считается маневрирование в отведенном коридоре с последующим возвратом в свою полосу на скорости 77 км/ч. К сожалению, Volvo C40 Recharge смог это сделать только на 70 км/ч. И это несколько ниже других одноклассников. Для сравнения Tesla Model Y прошел «лосиный тест» на скорости 83 км/ч, Kia EV6 — на 78 км/ч.
На тесты журналисты взяли Volvo C40 Recharge, оборудованный различными системами безопасности и обутый в шины Pirelli PZero Elect. Как отметил водитель-испытатель, на контрольной скорости 77 км/ч кроссовер оказался слишком неповоротливым. Также экспертов удивило отсутствие реакции со стороны системы курсовой устойчивости (ESC). В тоже время реакция кроссовера на движение руля была признана нормальной. Причиной провала названы шины, которые могли плохо отреагировать на жару, стоявшую в день испытаний.