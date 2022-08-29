Электрический Volvo C40 Recharge не прошел «лосиный тест»

Лучшим стал заезд на скорости 70 км/ч

Электрический кроссовер Volvo C40 Recharge стал очередным «подопытным» журналистов испанского издания km77.com. Время от времени они публикуют ролики «лосиных тестов» автомобилей разных марок.

Цель испытания — проверка способности уйти от столкновения с внезапно появившимся на дороге препятствием. Успешным считается маневрирование в отведенном коридоре с последующим возвратом в свою полосу на скорости 77 км/ч. К сожалению, Volvo C40 Recharge смог это сделать только на 70 км/ч. И это несколько ниже других одноклассников. Для сравнения Tesla Model Y прошел «лосиный тест» на скорости 83 км/ч, Kia EV6 — на 78 км/ч.

На тесты журналисты взяли Volvo C40 Recharge, оборудованный различными системами безопасности и обутый в шины Pirelli PZero Elect. Как отметил водитель-испытатель, на контрольной скорости 77 км/ч кроссовер оказался слишком неповоротливым. Также экспертов удивило отсутствие реакции со стороны системы курсовой устойчивости (ESC). В тоже время реакция кроссовера на движение руля была признана нормальной. Причиной провала названы шины, которые могли плохо отреагировать на жару, стоявшую в день испытаний.