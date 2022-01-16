Электромобили полностью проигрывают машинам с ДВС по надежности

Хуже всего себя показали модели марки Tesla

Американский журнал Consumer Report опубликовал новый рейтинг надежности автомобилей. Он основывается на отзывах автовладельцев, которые состоят в специальном клубе издания. Пользователи указали с какими поломками они столкнулись за год использования машин, а также поделились общим впечатлением о той, или иной модели. Среди них были как автомобили с ДВС, так и электрокары.

Так, лучшими были признаны машины марки Lexus, а в личном зачете победителем стал кроссовер GX. Также в первую десятку вошли Mazda, Toyota, Infiniti, Honda, Subaru, Buick, Acura, Nissan и Mini. Всего в рейтинге перечислено 28 производителей. Предпоследнее место в нем заняла американская марка Tesla. Как утверждает глава издания Consumer Reports Джейк Фишер, хуже всего в плане надежности показали себя кроссоверы Model Y и X, а вот седан Model 3 получил оценку «хорошо».

Однако не только электромобили марки Tesla оказались внизу рейтинга надежности. Электрокары других компаний также не смогли показать достойный результат. Особенно это касается сегмента кроссоверов. Их результат очень низкий, и дело даже не в батареях или силовой установке. Например, владельцы Model Y жалуются на некачественную подгонку элементов кузова и работу системы климат-контроля, а в Model X плохо работают двери.

Ford Mustang Mach-E хоть и получил оценку выше среднего, но Фишер утверждает, что не все так радужно в работе этого электромобиля и нареканий от пользователей очень много. У других представителей данного сегмента также были выявлены проблемы с управлением сиденьями, кондиционерами и другими системами. Также владельцы часто жаловались на различные утечки.