Название Hyundai самое сложное в написании — исследование

Эксперты назвали автомобильные марки, в написании которых ошибаются чаще всего

Британская платформа для сравнения финансовых услуг Confused опубликовала результаты собственного исследования, касавшегося написания названий автомобильных брендов. Как оказалось, чаще всего пользователи интернет делают ошибки в названии марки Hyundai. С ошибками названием южнокорейского бренда написали 2 249 400 раз. Наиболее распространенные варианты — Huyndai и Hyndai.

На втором месте Volkswagen. Самые распространенные версии названия немецкой марки — Wolksvagen и Volkswagon. В целом эксперты насчитали 1 156 700 неправильно введенных запросов.

Также возникают проблемы с написанием Porsche. Название этого бренда неправильно написали 1 011 000 раз и это третий результат. Среди самых распространенных ошибок: Porche и Porshe. Также в «десятку проблемных» вошли: Toyota (824 600 раз), Peugeot (710 100), Tesla (539 600), Mercedes-Benz (489 500), Bentley (341 900), Suzuki (317 900) и Bugatti (205 300).

Как отметили аналитики, в большинстве случаев имели место именно орфографические ошибки. На втором месте — случайные опечатки, на третьем — случайные пропуски и лишние буквы.