EUROREPAR святкує 20-річчя у світі та 5 річний ювілей в Україні!

Бренд EUROREPAR був створений групою PSA з метою запропонувати власникам постгарантійних автомобілів альтернативу оригінальним запасним частинам із дотриманням високої якості та конкурентної вартості.

Сьогодні бренд EUROREPAR налічує більш ніж 60 продуктових сімей та 15 000 артикулів. Це єдиний бренд на ринку запчастин України, що пропонує повний перелік запчастин та моторних олив, необхідних для технічного обслуговування автомобілів.

Наразі продукція бренду EUROREPAR присутня більш ніж у 100 країнах. Останні 5 років бренд EUROREPAR активно розвивається на ринку України. Продукцією бренду за цей час скористалися тисячі автовласників. Наразі EUROREPAR присутній у портфоліо брендів найбільших дистриб’юторів автомобільних запчастин України.

Бренд EUROREPAR – одна із сильних сторін концерну Stellantis, яка сприяє популяризації ринку автомобільних запасних частин.

«Асортимент EUROREPAR, початково орієнтований на виробництво основних запчастин для технічного обслуговування, таких як гальма, підвіска, ГРМ тощо, суттєво оновився у 2015 році, а з часом розширився і став еталоном. Наразі асортимент бренду також включає більш технологічні вироби, такі як підшипники маточини колеса, комплекти зчеплення, гальмівні троси, склопідйомники та ін., а також ексклюзивний асортимент шин EUROREPAR Reliance», – розповідає Жан-Мішель Бух-Бег, спеціаліст з розвитку продуктів для автомобільного ринка запчастин в Stellantis.

З моменту свого заснування бренд EUROREPAR залишається вірним своїй філософії та завоював довіру фахівців з ремонту та технічного обслуговування автомобілів завдяки якісній та сертифікованій продукції, оперативному реагуванню на зміни потреб ринку та розумним цінам.

Про EUROREPAR

Бренд EUROREPAR присутній на ринках більше ніж 100 країн. EUROREPAR пропонує лінійки мультибрендових виробів для автомобілів (запасні деталі, аксесуари, шини, оливи, витратні матеріали та інше) від концерну Stellantis для технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів. В асортименті EUROREPAR налічується більше 15 000 артикулів, що дозволяє назвати цю лінійку однією з найширших на ринку. Вона ідеально відповідає вимогам фахівців сервісних центрів.