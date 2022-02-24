У гиперкара Bugatti La Voiture Noire появилась золотая копия

Золотую фигурку самого дорогого Bugatti изготовили в единственном экземпляре

Мастера лондонского ювелирного дома Asprey изготовили масштабную модель гиперкара Bugatti La Voiture Noire, выпущенного в единственном экземпляре. Материалом для изготовленной вручную мини-копии самого дорого автомобиля марки послужило розовое золото. Работа над эксклюзивной моделькой продолжалась четыре месяца.

Золотой фигурке присвоят NFT, серийный номер и QR-код. Мини-гиперкар установлен на золотом постаменте, украшенном автографами авторов. Стоимость модельки не разглашается.

Также компания Asprey в содружестве Bugatti выпустит масштабную модель гиперкара из стерлингового серебра. Всего изготовят 261 серебряный La Voiture Noire. Их количество определено показателем максимальной скорости гиперкара в милях в час, которая в пересчете на привычные нам единицы составляет 420 км/ч. Каждая копия получит свой NFT.

Bugatti La Voiture Noire был создан в 2019 году честь 110-летия основания марки. Выпущенный в единственном экземпляре гиперкар стоил 16,7 миллиона евро.