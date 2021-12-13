Extreme E. Икс При Арктике: Первая встреча с новым вызовом

В этом году украинским болельщикам удалось познакомиться с новой гоночной серией на электрических внедорожниках Extreme E. В конце этой недели состоится финал, поэтому вспомним, что уже удалось увидеть.

Гренландский город Кангарлуссуак стал ареной борьбы на третьем этапе первенства. Формат соревнований представлял собой две субботние квалификации из двух кругов каждая и три гонки в воскресенье для определения финалистов в главную гонку уик-энда.

Veloce Racing с Эммой Гилмур начали квалификационный круг. Гонщица на этапе подменяла Джейми Чедвик, соревновавшаяся за второй титул Серии W. Новозеландская гонщица еще привыкла к электромобилю Odyssey 21, а потому допустила несколько ошибок во время первого круга. Еще большие неприятности постигли Макаэлу Олин-Коттулински из команды Дженсона Баттона JBXE: в результате удара была сломана подвеска и вывернуто переднее левое колесо. Кевину Хансену не пришлось садиться за руль. Победителям двух первых этапов также нельзя было позавидовать: болид Rosberg X Racing под управлением Юхана Кристофферссона трижды останавливался в течение 8,6 км круга, и его приходилось перезапускать. Стараясь наверстать, Молли Тейлор на своем круге опрокинула авто, после чего оно стало на колеса, и команда Нико Росберга продолжила заезд. Кристина Гутьеррес и Себастьен Лёб проехали свои два круга достаточно чисто, чтобы с командой Льюиса Хэмилтона Team X44 возглавить Q1. Болид Andretti United – еще один, имевший технические неполадки и останавливавшийся на трассе. На месте смены пилота Кейти Мэннингс пришлось ждать Тимми Хансена. Карлос Сайнс и Лайа Санс испытывали проблемы с переключением передач, что и им позволило показать только результат в середине таблицы.

Во время Q2 уже Стефану Сарразену пришлось испытать сложности с управлением болида из-за потери электроусилителя на автомобиль Veloce Racing. Механическую проблему просто так уладить не удалось, а потому и Эмма Гилмур продолжала соперничать с новой для себя техникой. У Andretti продолжалась серия неурядиц. Перед заездом в зону ограничения скорости в 30 км/ч и сменой пилота Кевин Хансен остановился. Но по сравнению с Q1 потери времени были незначительными. Оливер Беннет команды Xite Energy Racing покинул авто на трассе из-за технических проблем. Пытаясь сохранить вторую позицию для Abt Cupra, Маттиас Экстрем пробил оба задних колеса, которые ему и пришлось заменять, пока Ютта Кляйншмидт занимала место пилота. На этом было упущено немало времени, но итоговое второе место в субботу уберечь удалось. Кому не повезло, так это американской команде Чипа Ганси: во время первой попытки команда показала третье время, во второй квалификации Кайл Ле Дук вынужден был остановить болид с вырванной задней левой частью после контакта с камнем, закопанным в песке у трассы. Лёб и Гутьеррес сохранили темп, одержав третью из трех побед в квалификациях Extreme E. В Andretti United решили попробовать свои силы на так называемом «Супер секторе» – альтернативной дорожке, самая быстрая езда по которой приносит дополнительные 5 баллов. Осадки прекратились, что позволило Тимми Хансену, как окажется позже, убрать бонусные очки. Наконец, Тейлору и Кристоферсону нужно было атаковать во второй квалификации, что дуэт успешно и сделал, показав лучшее время второй попытки и 10 баллов за третье общее место в субботу. Все девять команд получили согласно показанным результатам от 12 до 4.

Первая, пятая и шестая команды по квалификации попадали в первый полуфинал. Участники стартовали в один ряд, а после стартового рывка заезд возглавила Эмма Гилмур, дальше вперед вырвался Карлос Сайнс. Кристина Гутьерес просто старалась не отставать. На втором круге пилотов сменили их напарники. Себастьен Лёб быстро разобрался со Стефаном Сарразеном и погнался за Лайей Санс. На длинной прямой француз провел успешную атаку. На завершающей секции сзади решил накатить Сарразен. Француз выбрал высокую скорость и внутреннюю траекторию, которая проходила по большим глыбам. Казалось бы, что атака принесла выгоду, но совсем на короткое мгновение: передняя подвеска оказалась сломанной, и пилот Veloce Racing завершил соревнование шестым с 10 баллами за уик-энд. Лёб и Сайнс в финале.

В ПФ2 также среди трех представителей двое получали место в финале. Здесь собралось третье, четвертое и пятое места квалификации. Благодаря использованию режима «павер буста» Юхан Кристофферссон на стартовом отрезке опередил Тимми Хансена, а оба гонщика уехали в отрыв от Ютты Кляйншмидт. Хансен не прекращал попыток атаки, и одна из таких оказалась успешной. Оставалось только защититься в спринте по прямой, что Тимми успешно и сделал. Второй круг лучше начала Молли Тейлор. Кэтти Мэннингс, как и Тимми, совершила обгонной маневр, а обе гонщицы вывели свои команды в финал. Маттиас Экстрем и Abt Cupra после финиша получили седьмое место в классификации и 8 очков.

Три худшие команды квалификации соревновались за одну путевку в главном заезде в сумасшедшей гонке Crazy Race. Со старта преимущество получила Микаэла Олин-Коттулински, а ее соперницы соперничали между собой. В зоне после торможения у ледника Кристина Джампаоли-Зонка обогнала Сару Прайс. Американцы вообще не суждено было закончить заезд: электро-SUV Chip Ganassi Racing с вывернутым передним левым колесом пришлось останавливать. Кайл Ле Дук не вышел на смену, а команда завершила соревнования девятыми с 4 баллами. На смене пилотов Кевину Хансену пришлось отстоять 30-секундный штраф за замену колес между сессиями. Это время пришлось наверстывать уже на трассе. Младший Хансен опередил Оливера Беннета, в тот момент, когда болид подвел последнего, а значит, Xite Energy Racing завершили соревнования восьмыми с 6 баллами.

В финале впервые в этом сезоне было представлено 5 команд. Стартовую сетку определяет голосование болельщиков и распределение голосов других четырех участников, которые прекратили соревнования на предыдущих стадиях. Так или иначе, но стартовый рывок с участием Мэннингс, Тейлор и Леба выглядел впечатляюще. Лёб выбрался на первое место в левом повороте, использовав свой раллийный рассвет при таких влажных условиях. Тейлор и Мэннингс были впереди Кевина Хансена, но между этими тремя командами шла плотная борьба. Темп Леба сказался, когда ему пришлось менять переднее левое и заднее правое колеса на болиде Team X44. Соревнования отставших команд превратилось в борьбу за победу. Впереди за Тимми Хансеном ехал Юхан Кристофферссон, Микаэла Олин-Коттулински следовала в зоне досягаемости. Кристоферссон нашел возможность для атаки, и это привело к яркому моменту со скачком. Даром, что эффектный момент привел к сходу и итоговому пятому месту для команды Rosberg X Racing. 12 баллов, которые тем не менее, позволили команде и экипажу остаться лидерами сезона, поскольку Кристина Гутьерес из Team X44 не смогла посоревноваться с Карлосом Сайнсом за место на подиуме, а потому только на 3 балла больше Нико Росберга. Что касается самого Матадора, то ему и его команде Acciona наконец-то удалось достичь подиума, учитывая те проблемы, которые возникали на предыдущих этапах. На этот раз 18 баллов придали уверенность коллективу. Впереди Тимми Хансен сохранил комфортное преимущество в 4 секунды над Микаэлой. Команда Майкла Андретти стала первой, кто остановил победное шествие коллектива Росберга. Тимми и Кэтти отметили достижения купанием в местных водах в условиях арктического лета. 25 баллов за победу заслуженный результат. Не менее поразило выступление команды Дженсона Баттона. Из крейзи-рейс в финал и финиши на втором месте (19 баллов) – такие победы не часто увидишь.

В целом же Extreme E обратила внимание на вопрос загрязнения окружающей среды, из-за чего на ледниках формируются черные отложения. Они, в свою очередь, притягивают солнечные лучи, что ускоряет процесс уменьшения ледовых покровов, повышение уровня Мирового Океана и, как следствие, грозит подтоплению значительных территорий густонаселенных городов Мира. Ученые считают нынешнее десятилетие чрезвычайно важным для осуществления шагов в направлении улучшения ситуации. Поэтому известные гонщики привлекают внимание сообщества, а устроители после проведения гонок убирают последствия своего пребывания.

Следующий этап гоночной серии на экстремальных электровнедорожниках Extreme E состоялся на Сардинии в Италии. Кто не видел Х-Приз Гренландии – добро пожаловать на YouTube Первого Автомобильного. Сам же финал сезона в британском Дорсете состоится в это воскресенье.