Fisker работает над упрощением кроссовера Pear — новые изображения

На рынке новый электромобиль американской марки появится в 2024 году

Глава и основатель американской компании Fisker Хенрик Фискер опубликовал новый тизер электрического кроссовера Pear. Название модели — акроним от Personal Electric Automotive Revolution или Персональная электрическая автомобильная революция. Автомобиль снова изображен в движении, но передняя часть кузова видна лучше, чем на предыдущих тизерах.

По некоторым данным, перед нами серийная версия модели с сетчатой решеткой радиатора, тонкой оптикой и чем-то вроде блока датчиков для систем автономного вождения. Косвенным доказательством тому служит наличие номерного знака.

В своем последнем посте о Pear Фискер написал, что прототип электромобиля представят раньше, чем планировалось изначально.

«EV (Pear, прим. ред.) дешевле 29 900 долларов и революционный! В настоящее время мы работаем полным ходом над переопределением того, как сделать недорогой автомобиль. Уменьшая детали, делая их проще. Добавление технологий и уникальных функций на смену традициям! Я ожидаю, что мы покажем прототип PEAR раньше, чем я изначально заявил», — написал Фискер.

Прототип Pear представят до конца 2022 года. Изначально ее анонсировали в 2023 году.