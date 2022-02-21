Ford приостановил отправку новеньких Bronco покупателям

Всему виной нехватка микрочипов

Ford Bronco на сегодняшний день является одним из самых востребованных автомобилей. Очередь за ним выстроилась на несколько лет вперед. При этом огромная партия машин находится на открытой стоянке завода в Мичигане (США) и покрывается снегом.

Одним из снимков стоянки с сотнями заснеженных автомобилей поделилось издание Automotive News. На нем Форд Бронко выглядят вполне готовыми к отправке. Но инсайдеры утверждают, что машины недоукомплектованы, поэтому их и не отправляют покупателям. Очевидцы рассказали, что периодически к ним подходят сотрудники завода и добавляют недостающие детали. Некоторые внедорожники загоняют в боксы, а затем возвращают на место.

Увы, когда они будут готовы полностью – неизвестно. Компания постоянно сдвигает сроки выполнения заявок. Ей так и не удалось полностью справиться с дефицитом микрочипов. Большинство покупателей относятся с пониманием к задержкам в поставках. Но они обеспокоены тем, что машины стоят не накрытые. В этом регионе зимы суровые, а снегопады бывают очень сильными, поэтому новенькие Bronco могут сильно пострадать.

Однако в компании отметили, что перед отправкой все машины проходят через руки контролеров отдела качества, так что никаких проблем не возникнет. К тому же Ford пообещал разобраться с сотнями недоукомплектованных внедорожников в течение следующих 90 дней, но только если ситуация с полупроводниками не усугубится.