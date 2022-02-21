Популярный китайский сити-кар обзаведется новой версией

Новинка выйдет в двух модификациях

Компактный Wuling Hongguang Mini по итогам 2021 года стал одним из самых продаваемых электромобилей мира. Окрыленная таким успехом, компания решила выпустить новую версию модели.

О новинке пока информации немного. Известно, что она получит индекс E230 и займет место в линейке производителя на ступень выше оригинальной модели. Электромобиль будет длиннее и шире донора. Также он получит футуристичный дизайн кузова с новой оптикой и широкой линией остекления.

По данным инсайдеров, новинку предложат с двумя видами кузовов. Первый рассчитан на двоих пассажиров и имеет более бюджетное оснащение, в которое входит стандартная приборная панель и мультимедийная система. Второй вариант представляет собой четырехместный хэтчбек. Он комплектуется крупным сенсорным экраном, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Официальных данных о силовой установке нет. Ожидается, что модель будет доступна с несколькими моторами мощностью от 27 до 45 л.с. Запас хода также будет разным и зависеть от емкости батареи. Представят новинку до конца этого года.