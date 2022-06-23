Гран-при Robocars для самоуправляемых автомобилей, которые оживило VivaTech 2022

На технологической конференции VivaTech 2022 состоялось уникальное в своем роде “Гран-при”: турнир самодельных Робокаров во Франции для самоуправляемых масштабных моделей авто, организованный компанией Renault Digital. Мероприятие включало много различных испытаний с участием ловких соперников и весьма активной публики, к тому же турнир стал поразительной демонстрацией искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы осуществляем наш репортаж непосредственно из эпицентра событий.

Там были автомобили, неустанно носившиеся по треку, бесплатные испытания, зажигательная гонка, проезд кругов на время и восторженные фанаты. Поэтому, безусловно, мероприятие, проходившее с 17 по 18 июня на VivaTech стало настоящим Гранд-при. Конечно, это была не Формула-1, но не менее зрелищное действо. Давайте признаем, если объединить электронику, программирование, технологии, искусственный ум, машинное обучение* и самоуправляемые масштабные модели, мероприятие, без сомнения, станет магнитом для широкой общественности. Именно это мы наблюдали на треках в течение двухдневного действа. Это событие не только приятно удивило публику: сами участники в полной мере насладились крутой атмосферой, воспользовались возможностью потренироваться и почувствовать дух братства.

Машины, которые учатся ездить самостоятельно

Веселье, обучение и дух братства стали именно теми принципами, на которые опиралась Renault Digital, когда организовывала турнир DIY Robocars Гран-при во Франции. Идея родом из США, а к самому событию присоединились около 10 команд, в каждой из которых от 2 до 4 участников. Целью было привлечение масштабных (1:10) моделей авто, которые наперегонки будут самостоятельно проходить трассу длиной 69 метров с двумя прямыми отрезками и 12 поворотами. Турнир включал несколько видов соревнований, в частности, спринт в два круга на время и заезды один на один.

Разнообразию пилотов можно было позавидовать. “В соревнованиях принимали участие сотрудники компании, профессиональные программисты, студенты-инженеры, люди из самых разных сфер жизни. Именно поэтому Robocars такое увлекательное мероприятие: возможность видеть так много разных подходов к достижению одной и той же цели, а именно как сделать авто полностью самоуправляемым», – говорит Оливье Бурасе, заместитель Председателя технологического отдела Renault Digital и организатор гонки.

В гонках использовались стандартные радиоуправляемые автомобили, оснащенные камерами и датчиками. Несколько месяцев назад команды установили на автомобиле дистанционное управление с радиусом действия в рамках соревновательной трассы, чтобы начать процесс тренировки. Затем они приступили к разработке оптимальных алгоритмов, привлекая к этому искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы обработать данные с датчиков и, со временем, сделать автомобили еще более автономными. Пока они не выучили трассу на память, так сказать, и не научились преодолевать ее как можно скорее, не срезая углов и не сбивая ограничительные конусы. “Такой турнир как Robocars – это возможность для соперников узнать больше об искусственном интеллекте, а для зрителей, и более широкой публики, понять его лучше, или, по крайней мере, больше разобраться в его сути,” продолжил Оливье Бурасе.

Дружественная атмосфера и взаимопомощь

Все участники имели одинаковую цель, однако каждая команда использовала свой особый подход, зависящий от конкретно поставленной задачи на гонку. Они работали над «железом» – используя разные датчики и камеры – и над технической стороной. Например, автомобиль Alpine 1 команды Autopylot, разработанный Александром, Михаэлем, Максимом E и Максимом G, четырьмя студентами первокурсниками школы информатики EPITA, имел более широкие шины, поэтому лучше держал дорогу и эффективнее преодолевал повороты, но команде пришлось убрать кузов авто.

Соревнование прошло в атмосфере дружбы и всеобщего веселья. На момент проведения турнира команды уже были знакомы несколько месяцев и не раз помогали друг другу. В частности, участники постоянно поддерживали связь в чате онлайн-мессенджеру, общались также с организаторами и любителями радиоэлектроники. Первоочередной целью турнира было заставить машины работать должным образом. У всех нас иногда возникали трудности. Приходилось много помогать друг другу; мы не держим в секрете какие-либо свои разработки.” говорит Сириль, “водитель” автомобиля команды “Fous du Volant” (“Бешеные за рулем”).

Прикрепленный твит https://twitter.com/RenaultDigital_/status/1538195516005163008

Фото: Команда Autopylot в составе студентов первокурсников школы EPITA победители турнира.

Даже болельщики приобщились. Одно из испытаний называлось «Поймай Робокар» и было гонкой между самоуправляемым автомобилем и автомобилем, которым управлял один из зрителей с помощью пульта дистанционного управления и гарнитуры виртуальной реальности. Хотя бы раз во время соревнований мы стали свидетелями того, как человек победил машину.

Налаживание связей

Развлечения, обучение и обмен опытом: соперники согласились, что все три аспекта стали неотъемлемой частью турнира. И даже больше: работа в предложенных рамках дала им возможность расширить свой технический кругозор, отточить мастерство и обогатиться опытом, который команда Renault Digital собрала в сфере IT и других передовых дисциплин.

«Сначала это был школьный проект, но потом им начала заниматься настоящая группа единомышленников. Мы многое узнали об искусственном интеллекте, особенно с технической точки зрения” сказал Максим из школы EPITA.

Занимаясь финальной доработкой своих автомобилей, параллельно они начали создавать сеть контактов в компании. Некоторые студенты сейчас задумываются над карьерой в Renault Group.

Подобная игровая площадка для радиолюбителей является своеобразным “магнитом” талантов и, конечно, Renault Group с восхищением наблюдает как участвующие в этом турнире студенты начинают задумываться над вариантами выбора профессии. Генеральный директор Renault Group Лука де Мео, посетивший стенд Renault Digital DIY Robocars France в пятницу, отметил: “У нас происходит очень важный процесс переподготовки внутри компании, но нам также нужны и молодые специалисты из школ и университетов. Мы нуждаемся в инициативе отовсюду, что покажет изменение нашей культуры в Renault относительно привлечения молодежи. Для меня, лично, это очень важно.

* Отрасль в сфере IT, способная анализировать массивы данных с целью изучения и улучшения своего функционирования.