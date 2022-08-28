И такое бывает: Porsche Taycan Cross впечатал припаркованный Macan в кирпичную стену

Необычная авария с участием двух автомобилей Porsche произошла в Мадриде

Мадридская служба спасения опубликовала в Twitter снимки с довольно необычного ДТП. На них кроссовер Porsche Macan стоит на крыше электрического универсала Taycan Cross Turismo. При этом оба автомобиля практически застряли в кирпичном заборе одного из частных домов.

Как сообщается, водитель электромобиля, неизвестная 45-летняя женщина, предположительно врезалась в припаркованный Macan. Каким образом это произошло, придется выяснить компетентным органам. По одно из версий, женщина перепутала педали газа и тормоза, по второй — ехала на слишком большой скорости.

О человеческих жертвах не сообщается, если не считать приступа паники у хозяйки Taycana, из-за которого ее пришлось доставить в больницу. Чтобы еще больше не повредить автомобили, спасателям пришлось поднимать Macan краном. После этого электрический универсал легко извлекли из стены. Судя по повреждениям, Taycan Cross Turismo еще можно отремонтировать, тогда как Macan придется отправить в утиль. У кроссовера не только сильно разбиты передняя и задняя части кузова, но и, по всей вероятности, в результате удара пострадало днище.

В любом случае страховым компаниям эта авария обойдется очень дорого. Общая стоимость этих автомобилей уже в базовой комплектации составляет почти 200 тысяч евро. Но участники аварии могли иметь набор опций.