Илон Маск передал владельцам первые автомобили Tesla с завода в Германии

Первая продукция завода появилась на восемь месяцев позже, чем планировалось

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск торжественно передал клиентам первые тридцать серийных электромобилей, собранных на Giga Berlin-Brandenburg. Церемония вручения, на которой присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц, состоялась 22 марта на заводе в Грюнхайде. «Это великий день для завода», — сказал Маск, назвав его «еще одним шагом в направлении устойчивого будущего».

Запустить производство на первой европейской Гигафабрике Маск рассчитывал еще восемь месяцев, но задержки с лицензированием и протесты немецких экологов задержали этот процесс. Окончательное разрешение на начало производства в Германии компания получила только 4 марта. При этом был выставлен целый ряд условий, от использования воды до контроля за загрязнением воздуха. Несмотря на это активисты-экологи все еще продолжают протестовать против открытия фабрики.

Первыми с конвейера сошли кроссоверы Tesla Model Y Performance стоимостью 63 900 евро. Запас хода этой модификации — 514 км. Они были вручены владельцам по время торжественного мероприятия в Грюнхайде. Как заявили в Tesla, новые заказы доставят в апреле.

Плановая годовая мощность немецкого завода – 500 тысяч единиц. Для сравнения немецкий концерн Volkswagen в 2021 году продал 50 тысяч электромобилей по всему миру. На данный момент на предприятии работают около 3500 человек. При выходе на полную мощность их численность составит 12 тысяч.

Также Tesla планирует наладить в Европе собственное производство аккумуляторных блоков, годовой мощностью 50 ГГВт•ч. Пока аккумуляторы для «немецкого» кроссовера Model Y доставляют из Китая.

Также во время церемонии Маск анонсировал запуск в Европе тестовой версии Full Self-Driving. Это может произойти уже в следующем году, но сроки зависят от европейских регуляторов.

«В Европе довольно сложно полностью управлять автомобилем самостоятельно», — сказал он, отметив, что необходимо проделать большую работу, чтобы справиться со сложными дорожными ситуациями в Европе, где дороги сильно различаются в зависимости от страны.