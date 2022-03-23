Новости В Украине садиться за руль грузовика теперь можно с категорией «В»

Кабинет министров Украины утвердил очередное нововведение, которое напрямую касается автомобилистов. Действовать оно будет только в период военного положения в стране.

В частности, к управлению крупногабаритными транспортными средствами теперь допускаются не только водители с удостоверениями категории С и С1, а и те, у которых права категории В. Данная норма изложена в постановлении №348 от 22 марта 2022 года.

Напомним, что категория С1 позволяет водить грузовые автомобили массой 3,5-7,5 тонн без прицепа. Права категории С разрешают управление транспортным средством массой выше 7,5 т. А вот удостоверение категории В дает допуск к вождению легковых машин весом до 3,5 тонн.