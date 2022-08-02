Иран обеспечит Россию автомобильными шинами

Иранские шины также поставляют в Афганистан, Ирак, Азербайджан и Армению

В ближайшие несколько месяцев на российском рынке появятся автомобильные шины иранского производства. Латать дыру, образовавшуюся после ухода европейских и американских компаний, взялись сразу несколько иранских. Об этом рассказал глава Ассоциации гильдий шинной промышленности Ирана Хамидрез Абдолмалек. Но названия фирм, которые спасут россиян от дефицита покрышек, он не уточнил.

В Иране есть несколько компаний, которые могли бы стать потенциальными экспортерами. Например, фирмы Pirozhi Tire и Barez. Первая работает по технологиям итальянской Pirelli, вторая — немецкого Continental. Также россиянам могут предложить шины национального бренда Goldstone. Продукцию этой компании предпочитаются местные автопроизводители SAIPA и Khodro.

Иран является одним из крупнейших производителем шин на Ближнем Востоке. Годовой объем производства — 20 миллионов единиц. Иранские шины экспортируют Афганистан, Ирак, Азербайджан, Армения и ряд других стран.