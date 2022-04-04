Как российские оккупанты втайне вывозят свою подбитую технику

Российские оккупационные войска потеряли в Украине сотни единиц бронетехники, большинство из которой оставлено на поле боя. Однако кое-какие свои бронемашины враг все же вывозит для дальнейшего восстановления. И тому пример вот эти фотографии, сделанные на железнодорожной станции в Гомеле. На них виден целый эшелон отвоевавших свое БМД – боевых машин десанта.

Самое интересно, что они размещены не на открытых платформах, на которых как правило и перевозят такую гусеничную технику. Оказывается, агрессор позорно упрятал свою подбитую непобедимую технику в товарные вагоны, предназначенные в основном для транспортировки угля. С боевых машин уже сняли вооружение – автоматические пушки и пулеметы. Вот только горе-вояки забыли прикрыть все это маскировочными сетками, а потому ее быстро усекли с моста добрые люди.

Кстати, нужно отдать должное местным партизанам, которые еще в начале марта сделали нам большую услугу, разрушив несколько участков путей. В итоге железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной было парализовано, что затруднило оперативную переброску вражеской техники на нашу территорию.