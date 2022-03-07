Как связываться, если нет мобильной связи

Существует несколько способов коммуникации на случай отсутствия мобильной связи

Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала перечень вариантов связи на случай отключения мобильной сети. Связаться с родными или экстренными службами можно:

По стационарному телефону (будет работать бесперебойная связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи);

В мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, Instagram. Работать они будут при наличии интернет. Информацию о номерах телефонов, по которым зарегистрирована работа мессенджеров соответствующих служб или найти ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях, можно получить на официальных сайтах экстренных служб (ведомств) или позвонив по номерам: 101, 102, 103, 104, 112.

Радиосвязь – рация. Для этого на мобильный телефон (смартфон) необходимо предварительно установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (простыми словами частоту или диапазон) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами произвольно. Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех. В подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров.

При отсутствии какой-либо связи и доступа к интернет в ГСЧС рекомендуют безопасно переместиться в ближайший объект со стационарным телефоном или радиосвязью. Это могут быть здания органов местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, полиция охраны).

Если никаких технических средств связи нет, необходимо заранее договориться о месте и времени встречи. Планируя эвакуацию в конкретное место, оговорите точку и время сбора, и период ожидания, а затем отправляйтесь далее в следующий пункт назначения. Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста необходимо проинструктировать, как вести себя в случае отсутствия связи.