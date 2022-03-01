Как защититься от кибератак — 9 простых шагов

Министерство цифровой трансформации опубликовало рекомендации по защите от кибератак

Противник воюет с нами не только на поле боя, но и в интернете. Очень важно не дать врагу победить на этом фронте. Министерство цифровой трансформации Украины призывает украинцев позаботиться о своей безопасности в интернете.

Следуйте этим правилам сами и помогите защититься от кибератак тем, кто меньше разбирается в интернет и социальных сетях.

Эти простые правила уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом:

Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех своих аккаунтах

Если вы военный — смените имя и фамилию в соцсетях или вообще ими не пользуйтесь и удалите аккаунты

Не отвечайте закрытым аккаунтам в Instagram и не отправляйте им ссылки.

Запрещайте добавлять себя в группы в Telegram (Настройки — Конфиденциальность — Каналы)

Не публикуйте никаких данных о том, где находитесь, ни страну, ни город, ни даже район

Единственная официальная ссылка на Telegram начинается с t.me., по другим переходить нельзя

Не распространяйте скриншоты, репостить можно только официальные источники.

Не устанавливайте никаких новых приложений на Android! Даже «очень удобных и безопасных»

О передвижении вражеской техники сообщайте на официальный чатбот МВД @stop_russian_war

«Ваша безопасность в онлайне — часть кибербезопасности всей Украины», — подчеркнули в минцифре.