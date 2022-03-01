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Как защититься от кибератак — 9 простых шагов
Противник воюет с нами не только на поле боя, но и в интернете. Очень важно не дать врагу победить на этом фронте. Министерство цифровой трансформации Украины призывает украинцев позаботиться о своей безопасности в интернете.
Следуйте этим правилам сами и помогите защититься от кибератак тем, кто меньше разбирается в интернет и социальных сетях.
Эти простые правила уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом:
- Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех своих аккаунтах
- Если вы военный — смените имя и фамилию в соцсетях или вообще ими не пользуйтесь и удалите аккаунты
- Не отвечайте закрытым аккаунтам в Instagram и не отправляйте им ссылки.
- Запрещайте добавлять себя в группы в Telegram (Настройки — Конфиденциальность — Каналы)
- Не публикуйте никаких данных о том, где находитесь, ни страну, ни город, ни даже район
- Единственная официальная ссылка на Telegram начинается с t.me., по другим переходить нельзя
- Не распространяйте скриншоты, репостить можно только официальные источники.
- Не устанавливайте никаких новых приложений на Android! Даже «очень удобных и безопасных»
- О передвижении вражеской техники сообщайте на официальный чатбот МВД @stop_russian_war
«Ваша безопасность в онлайне — часть кибербезопасности всей Украины», — подчеркнули в минцифре.