Активистов просят согласовывать установку блокпостов

Для того, чтобы блокировать передвижение вражеской техники и войск на территории Украины оборудовано огромное количество блокпостов. Они установлены как на въездах в города и поселки, так и на трассах международного значения.

Главы областей обратились к активистам, общественным объединениям и простым гражданам с просьбой, согласовывать установку блокпостов на трассах с силами ТРО и военными администрациями. В противном случае эти сооружения будут восприняты как вражеские и уничтожены.

При этом в сообщении уточнили, что установка блокпостов в населенных пунктах только приветствуется и вышесказанное касается исключительно международных трасс.