США поможет Украине получить танки от стран НАТО

Техника будет перекинута в течение нескольких дней

В ближайшее время Украина может получить танки от стран Варшавского договора, которые сейчас являются членами НАТО. Ожидается, что этому посодействует США. Об этом в своем недавнем твитте написал корреспондент CNN Джим Шутто.

Дословно его сообщение звучит так: «Срочно: ожидается, что США помогут облегчить переброску танков союзников по НАТО в Украину, по словам высокопоставленных американских чиновников. Мне сказали, что это будут танки Т-72 советских времен, опыт эксплуатации которых имеют украинские военные и которые будут доставлены «в течение нескольких дней, а не недель».

Предположительно, речь идет о находившихся на хранении в странах Организации Варшавского договора (ОВД) танках Т-72 времен СССР. Конечно, это не американские М1А2 Abrams SEPv3 и даже не современные украинские Т-72АМТ, Т-72АВ и Т-72Б1, но лишними они точно не будут. Кроме того, военные умеют управлять такой техникой.