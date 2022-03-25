Компания Continental остановила свою деятельность в России

В результате войны России против Украины и связанными с этим потрясениями компания Continental в секторе производства шин одной из первых остановила свою фабрику в Калуге, Россия. Кроме того, компания приостановила импорт и экспорт всей продукции в Россию и из России. Компания поддерживает своих сотрудников на месте и обеспечивает их основные потребности, учитывая текущую ситуацию и связанные с этим ограничения.

Как отметила руководитель по маркетинговым коммуникациям и PR в Украине и государствах Балтии подразделения шин Continental Ирина Якимов: «Мы с большим беспокойством следим за войной против Украины. Мы мыслями с пострадавшими, и мы надеемся, что боевые действия завершатся как можно скорее. Как компания, мы верим, что конфликты можно разрешать только дипломатическими путями. Военные действия рождают только одно: огромные человеческие страдания».

На глобальном уровне компания Continental инициировала пожертвование Агентству ООН по делам беженцев, поскольку хотим быстро помочь людям в Украине и беженцам.

На местном уровне Continental принимает участие во многих инициативах, таких как:

– поддержка общественных организаций, помогающих Украине

– предоставление средств на финансирование медицинской помощи для Украины

– отзыв на потребности наших клиентов, оставшихся в Украине

– командировка транспортов гуманитарной помощи в Украину

– забота о наших сотрудниках, клиентах и ​​их семьях

– поддержка и привлечение нашей команды к благотворительным мерам.

В настоящее время все автовладельцы, выехавшие на своих машинах в Польшу и нуждающиеся в замене зимних шин на летние, при приобретении комплекта шин Continental могут получить бонус — 150 золотых (~1 036 грн). Сейчас в компании была создана команда, которая отслеживает развитие событий в Украине и координирует дальнейшую благотворительную деятельность для предоставления необходимой помощи гражданам Украины.